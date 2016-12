Serie B: Livorno-Empoli, le formazioni ufficiali

A decidere un match delicato e intenso, un gol del solito Paulinho che al 32', nel momento migliore dell'Empoli, infila l'angolino con un colpo di testa preciso su cross del migliore in campo, Schiattarella . Dieci minuti prima però era capitata agli uomini di Sarri l'occasione che poteva cambiare la storia, più precisamente sui piedi di Maccarone . L'attaccante novarese però, a porta vuota e da un metro, non trova il gol chiudendo la porta al destino. Nella ripresa gli ospiti non trovano il gol per riaprire il discorso e al triplice fischio finale esplode la gioia. Una gioia tutta amaranto.

IL TABELLINO

LIVORNO-EMPOLI 1-0 (and. 1-1)

Livorno (3-5-2): Mazzoni; Bernardini, Emerson, Ceccherini; Schiattarella, Luci, Gentsoglou, Duncan, Gemiti (28' st Lambrughi); Paulinho, Dionisi (43' st Decarli). A disp.: Fiorillo, Salviato, Bigazzi, Molinelli, Dell'Agnello. All.: Nicola.

Empoli (4-3-1-2): Bassi; Laurini, Tonelli, Regini, Hysaj; Moro (43' st Casoli), Valdifiori, Croce (23' st Mchedlidze); Saponara; Tavano, Maccarone. A disp.: Pelagotti, Romeo, Gigliotti, Pucciarelli, Shekiladze. All.: Sarri.

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 32' Paulinho

Ammoniti: Mchedlidze, Regini (E)

Espulsi: nessuno

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL LIVORNO TORNA IN SERIE A DOPO TRE ANNI

L'arbitro fischia la fine:

- 88' EMPOLI: ultima speranza, punizione dal limite. Tira Maccarone ma c'è una grande parata di Mazzoni.

- 84' Tifosi amaranto sulle balaustre pronti all'invasione di campo per festeggiare

- 79' LIVORNO: Dionisi in contropiede fallisce il matchpoint calciando a lato da buona posizione.

- 74' Coro dei tifosi del Livorno: "Morosini olè"

- 71' Empoli sbilanciato con l'ingresso di Mchedlidze. Gli amaranto possono sfruttare il contropiede.

- 67' EMPOLI: Tavano cerca il gol dell'anno con una conclusione da 40 metri. Risultato: bordate di fischi del Picchi.

- 62' EMPOLI: eccola l'accelerazione azzurra. Tiro di Valdifiori dalla distanza bloccato a terra dal portiere del Livorno.

- 60' EMPOLI: cross di Maccarone dalla destra, conclusione sporca di Saponara bloccata da Mazzoni.

- 57' La reazione dell'Empoli non accenna ad arrivare. La squadra di Sarri non riesce a rendersi pericolosa

- 54' LIVORNO: azione insistita di Duncan che crossa in mezzo ma non trova la deviazione di un compagno.

Inizio secondo tempo

Fine primo tempo

- 39' L'Empoli ha accusato il colpo. Per essere promosso ora deve segnare almeno due gol.

- Cross dalla destra di Schiattarella, il centravanti brasiliano infila l'angolino di testa e fa esplodere il Picchi

- 32' GOL DEL LIVORNO: PAULINHO! 1-0

- 30' LIVORNO: tiro potente dal limite di Gemiti, Bassi si salva in qualche modo.

- 26' LIVORNO: gran punizione di Emerson dalla distanza che sfiora il palo.

- 25' Dopo l'inizio veemente del Livorno, meglio gli ospiti che hanno preso campo minuto dopo minuto

- 22' EMPOLI: incredibile occasione fallita da Maccarone a un metro dalla porta sguarnita, dopo l'ottimo assist di Tavano.

- 17' EMPOLI: punizione dalla media distanza per gli azzurri. Calcia Maccarone che colpisce Bernardini in barriera.

- 14' LIVORNO: buona azione sulla destra di Schiattarella. La conclusione di Gentsoglou dalla distanza però è velleitaria.

- 12' Primi accenni offensivi per la squadra di Sarri. Attivo Saponara sulla sinistra, ma i cross non arrivano in area.

- 8' Empoli impreciso, costretto a tanti errori di palleggio per il pressing degli amaranto. Un tiro di Luci finisce ampiamente a lato

- 5' LIVORNO: occasione per Paulinho lanciato in profondità. Ostacolato da Laurini non colpisce bene il pallone.

- 4' Ritmi altissimi in una bolgia. Il pallino del gioco è in mano al Livorno, ma per il momento nessuna conclusione verso la porta di Bassi

Si parte. Le polemiche sono alle spalle, ora tocca al campo parlare e decidere chi sarà l'ultima squadra a salire in Serie A, vincendo i playoff, tra Livorno ed Empoli, in un Picchi tutto esaurito.