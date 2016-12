Napoli, De Laurentiis: "Cavani? Ha altri 4 anni di contratto"

foto SportMediaset Correlati Cavani aspetta l'aumento 19:17 - Aurelio De Laurentiis non considera l'ipotesi di perdere Cavani. Il presidente del Napoli, su Twitter, si è concesso ai tifosi: "Cavani? Ha un contratto per altri 4 anni e una clausola di 63 milioni. Abbiamo ricevuto delle offerte, ma a cifre molto più basse". Parlando di mercato, De Laurentiis ha spiegato che "Zuniga e Behrami rimangono". Sui prossimi obiettivi nessuna preferenza: "Scudetto o Champions? La nostra priorità è puntare al massimo". non considera l'ipotesi di perdere. Il presidente del, su Twitter, si è concesso ai tifosi: "Cavani? Ha un contratto per altri 4 anni e una clausola di 63 milioni. Abbiamo ricevuto delle offerte, ma a cifre molto più basse". Parlando di mercato,ha spiegato che "Zuniga e Behrami rimangono". Sui prossimi obiettivi nessuna preferenza: "Scudetto o Champions? La nostra priorità è puntare al massimo".

I followers del presidente si soffermano sulla campagna acquisti: "Per quanto riguarda il mercato bisogna dare il tempo di verificare attentamente che cosa si ha in casa poi guardare fuori cosa comprare" spiega il presidente partenopeo, che poi si sofferma sul profondo legame di Hamsik con i colori azzurri: "Marekiaro ha capito che ha Napoli c'é il mare più bello del mondo e lui ci vuole nuotare a lungo". La priorità è vincere tenendo i conti a posto: "Aumentare il tetto ingaggi? Come il Bayern Monaco rispetteremo sempre il Fair Play Finanziario" spiega ancora Adl.



Poi torna d'attualità Mazzarri, appena approdato all'Inter: "Che sarebbe andato via l'avevo capito due anni fa. Esonerarlo prima? Perché esonerare un allenatore così bravo...". Benitez, invece, si conferma una primissima scelta: "Molti mi chiedono perché ho scelto Benitez: perché ha vinto molto nella sua storia ed è un monogamo essendo stato a lungo al Liverpool. Fra l'altro il tecnico sarà presentato il 21 giugno a Castelvolturno". Infine una battuta sull'argomento stadio, molto sentito dai tifosi: "Vorrei mantenere lo stadio San Paolo rinnovandolo completamente".