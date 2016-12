Cagliari, Cellino: "In carcere si sta bene"

foto SportMediaset 22:56 - "Mi chiederete come si sta in carcere e io vi dico che si sta bene, tanto prima o poi ci finirete tutti, toccatevi pure...". Dal palco dell'accademia musicale Fanny, Massimo Cellino torna a parlare in pubblico dopo la revoca degli arresti domiciliari. Il presidente del Cagliari, che ha suonato per circa due ore con i suoi Maurilios, è stato accolto da un migliaio di persone. Durante l'esibizione alcuni tifosi sardi hanno intonato cori per lui. , tanto prima o poi ci finirete tutti, toccatevi pure...". Dal palco dell'accademia musicale Fanny,torna a parlare in pubblico dopo la revoca degli arresti domiciliari. Il presidente del, che ha suonato per circa due ore con i suoi Maurilios, è stato accolto da un migliaio di persone. Durante l'esibizione alcuni tifosi sardi hanno intonatoper lui.

Cellino si è presentato sul palco in jeans, maglietta nera da 'metallaro' con tanto di scritta "Fuck off" sulla schiena e bandiera americana a stelle strisce sulla testa a mo' di bandana. Ad applaudirlo c'erano tutti: la moglie Francesca, i parenti più stretti, gli amici di sempre e centinaia di tifosi rossoblù. Tanto rock per una serata di beneficenza voluta da Cellino per festeggiare il ritorno alla libertà. Il presidente del Cagliari, che ha comunque evitato contatti con la stampa, era stato arrestato il 14 febbraio scorso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Cagliari sui lavori di realizzazione dello stadio Is Arenas di Quartu. Poi andò - controvoglia - ai domiciliari (voleva restare al carcere di Buoncammino), fino al giorno della liberazione, il 14 maggio. E dopo la musica, tutti ora si attendono che torni a parlare anche di calcio.