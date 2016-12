De Laurentiis: "Prendo un club inglese e Reja farà l'allenatore"

foto SportMediaset Correlati Napoli, Cavani vuole l'aumento 09:33 - E' De Laurentiis show da Los Angeles, dove il presidente del Napoli si trova per la sua attività cinematografica: '"Prenderò una squadra inglese e la darò a Reja per fare l'allenatore. Mi ha dato la sua adesione", ha detto a Radio Marte. I temi caldi li affronterà domenica alle 18 su Twitter, dove risponderà ai tifosi ma qualcosa si è lasciato scappare: "Pecchia lo stiamo valutando come vice Benitez. Mi piace: è educato, colto e parla le lingue''. - E'show da Los Angeles, dove il presidente delsi trova per la sua attività cinematografica: '"Prenderò una squadra inglese e la darò aper fare l'allenatore. Mi ha dato la sua adesione", ha detto a Radio Marte. I temi caldi li affronterà domenica alle 18 su Twitter, dove risponderà ai tifosi ma qualcosa si è lasciato scappare: "lo stiamo valutando come vice. Mi piace: è educato, colto e parla le lingue''.

Nei confronti di Reja il presidente ha usato parole al miele. "E' una persona della mia famiglia sentimentale, così come tutti quelli che di solito lavorano con me e mi lasciano la certezza della loro buona fede come uomini veri. Hanno poi sempre avuto un ruolo successivo nelle mie aziende. L'ho chiamato: è mia intenzione quella di propagare il calcio italiano in altri posti del mondo - ha detto De Laurentiis - Vorrei altre tre squadre oltre al Napoli. Lui mi ha dato la sua adesione, poi probabilmente da qui a quel momento passeranno diversi mesi e lui si sarà impegnato".



Il numero uno azzurro ha parlato anche del fair play finanziario, commentando il premio ricevuto dal Napoli ad Amalfi nei giorni scorsi, sulla base di una votazione degli allenatori italiani. "E' un tema che premia tanto. Il Bayern Monaco mi ha sempre detto che non spende tanto per i calciatori, non dà stipendi arabi o russi. Hanno rispettato questa regola e hanno vinto la Champions League. Ovviamente hanno un fatturato molto più alto rispetto al nostro che comunque è positivo e per questo devo ringraziare i tifosi, spettatori dello stadio reale e virtuale. Abbiamo sviluppato molto il marketing, inventandoci mille prodotti insieme. Siamo quarti come crescita del brand? Noi siamo a +18%, l'Inter a -11%, ma sono sicuro che con Mazzarri faranno bene e torneranno subito alla pari".