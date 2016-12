Luciano Moggi: "Presi Cristiano Ronaldo alla Juventus"

foto SportMediaset Correlati Juve, nuova scritta sulle maglie: "Fino alla fine" 16:39 - Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non è fantamercato né il colpo dell'estate 2013, ma un rimpianto dell'ex dg bianconero Luciano Moggi. "E' vero avevamo preso Cristiano Ronaldo - ha dichiarato durante la festa di Stile Juventus -. Portammo Marcelo Salas allo Sporting Lisbona e il portoghese fece le visite mediche a Torino. Poi Salas rifiutò improvvisamente il trasferimento e Ronaldo finì col firmare con il Manchester United". alla. Non è fantamercato né il colpo dell'estate 2013, ma un rimpianto dell'ex dg bianconero. "E' vero avevamo preso Cristiano Ronaldo - ha dichiarato durante la festa di Stile Juventus -. Portammo Marcelo Salas allo Sporting Lisbona e il portoghese fece le visite mediche a Torino. Poi Salas rifiutò improvvisamente il trasferimento e Ronaldo finì col firmare con il".

Tra i tanti temi trattati nella serata, Luciano Moggi non ha voluto apertamente parlare di mercato o di Calciopoli, ma si è soffermato su Andrea Agnelli: "Con lui in società c'è una ventata diversa, è venuto perché non si vinceva più. Quando è arrivato Andrea alla presidenza qualcuno sperava andasse male, lui ha lavorato con noi per dodici anni e ha dimostrato di saper condurre una società di calcio. Parla spesso con noi volentieri e si ricorda dei dodici anni quando ci seguiva con il papà. Lo stile Juventus è qualcosa di astratto che viene chiamato in una certa maniera e non ha ragione di esistere, vuol significare comportamento serio, professionalità, lo stile è il DNA della Juventus, vincere sempre con tutte le forze".