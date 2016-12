Incidente d'auto per Alexis Sanchez, è "vivo per miracolo"

foto SportMediaset 20:26 - Brutta disavventura per Alexis Sanchez. L'attaccante del Barcellona è stato protagonista di un incidente stradale nella notte fra mercoledì e giovedì, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche. Il Nino Maravilla, dopo il trionfo in Coppa di Catalogna con l'Espanyol, sarebbe uscito di strada probabilmente a causa dell'alta velocità. Stando al quotidiano sportivo Marca, Sanchez sarebbe "vivo per miracolo". - Brutta disavventura per. L'attaccante delè stato protagonista di un incidente stradale nella notte fra mercoledì e giovedì, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche. Il, dopo il trionfo in Coppa di Catalogna con l'Espanyol, sarebbe uscito di strada probabilmente. Stando al quotidiano sportivo Marca, Sanchez sarebbe "".

A confermare la notizia è stato lo stesso agente del cileno: "E' stato un miracolo... Alexis è rimasto coinvolto in un brutale incidente stradale dopo la finale della Coppa di Catalogna, che il club ha provato a tener nascosto. Ora non sono in Cile, ma posso dire che è vero che c'è stato un incidente, Alexis sta bene". Nei giorni seguenti Sanchez si è allenato regolarmente, in vista dell'ultimo match di campionato di questa sera contro il Malaga.