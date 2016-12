Lady Cavani: "Saranno i figli a doverlo perdonare"

foto SportMediaset 11:29 - "Nella mia vita ci sono solo i miei figli" dice Maria Soledad, moglie del Matador Cavani, in un'intervista rilasciata al Mattino. Soledad è a pranzo sul lungomare in via Partenope in compagnia di Ornella Anellucci, moglie del manager dell'attaccante del Napoli. Cavani intanto è in Uruguay. "Ormai per sapere quello che fa mio marito bisogna sfogliare le riviste di gossip" spiega Maria Soledad che dichiara finito il suo rapporto col Matador. - "Nella mia vita ci sono solo i miei figli" dicedel Matador, in un'intervista rilasciata al. Soledad è a pranzo sul lungomare in via Partenope in compagnia di, moglie del manager dell'attaccante del. Cavani intanto è in Uruguay. "Ormai per sapere quello che fa mio marito bisogna sfogliare le riviste di gossip" spiega Maria Soledad che dichiara finito il suo rapporto col Matador.

"Non sono arrabbiata. Devo pensare solo ai miei bambini. Sono l'unica cosa che conta nella mia vita. Saranno loro poi a dover perdonare il padre per ciò che ha fatto" dice Maria Soledad che spiega la difficile situazione venutasi a creare con l'ormai ex marito. Mentre Soledad è a Napoli, città dove ha ancora tanti amici, Edinson è in Uruguay con Maria Rosaria Ventrone, presunta nuova fiamma del goleador.