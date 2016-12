Sneijder contro l'Inter: "Volevano farmi a pezzi"

foto SportMediaset Correlati Sneijder e Yolanthe, abbuffata per spot 11:37 - Da giocatore insostituibile a separato in casa. Sneijder racconta il suo ultimo periodo all'Inter e lo fa senza mezzi termini: "Se non avessi avuto la personalità che ho, dopo un'esperienza del genere non sarei più riuscito a giocare. Hanno provato in tutti i modi a farmi a pezzi". L'olandese si sfoga al Telegraaf: "Mi spiace solo per giocatori e tifosi, ma per altre persone non mi è per niente dispiaciuto che il club sia finito al 9° posto". - Da giocatore insostituibile a separato in casa.racconta il suo ultimo periodoe lo fa senza mezzi termini: "Se non avessi avuto la personalità che ho, dopo un'esperienza del genere non sarei più riuscito a giocare. Hanno provato in tutti i modi a farmi a pezzi". L'olandese sial Telegraaf: "Mi spiace solo per giocatori e tifosi, ma per altre persone non mi è per niente dispiaciuto che il club sia finito al 9° posto".

Sneijder, ceduto a gennaio al Galatasaray dopo quattro mesi passati ai margini della prima squadra, è un fiume in piena: "Molte persone all'Inter non meritano più la mia fiducia. E' stato un periodo di alti bassi, in cui ogni tanto ero molto giù, ma poi mi riprendevo, perché una situazione del genere ti irrobustisce anche. Meno male che avevo mia moglie Yolanthe con me a Milano, che riusciva calmarmi. Se ci fosse stato mio padre, lui avrebbe perso la testa".



Tutto nasce dal rifiuto dell'olandese di spalmare il ricco ingaggio, divenuto insostenibile per le casse di Moratti. Da quel momento il trequartista non viene più schierato ma, secondo il giocatore, ci sarebbe anche dell'altro: "Tutti i giorni ce n'era una. Un esempio? Una volta ho portato una persona con me all'allenamento e l'ho lasciata nel bar con gli ospiti degli altri giocatori. Quando sono tornato a prenderlo era scomparso: lo avevano mandato via dal bar, mettendolo in uno sgabuzzino senza finestre. Spero comunque che coloro che prendono le decisioni all'interno del club si mettano a meditare, perché quello che è accaduto non è degno dell'Inter".