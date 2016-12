Inter, Moratti: "Per ora non vendo"

foto SportMediaset Correlati Zanetti: "Moratti non venderà"

Thohir, 260 mln per l'80% dell'Inter 15:32 - "In questo momento non ho in mente di vendere l'Inter". Massimo Moratti resiste di fronte all'offerta choc dell'indonesiano Thohir, pronto a versare 260 milioni per l'80% delle quote societarie per poi arrivare a prendersi tutto il club. Il presidente è disposto a trattare, ma soltanto per una quota di minoranza, intorno al 30%: vuole mantenere la guida dell'Inter e allo stesso tempo avere un partner che porti capitale fresco per un nuovo stadio. - "In questo momento non ho in mente di vendere l'Inter".resiste di fronte all'offerta choc dell'indonesianopronto a versare 260 milioni per l'80% delle quote societarie per poi arrivare a prendersi tutto il club. Il presidente è disposto a trattare, ma soltanto per una quota di minoranza, intorno al 30%: vuole mantenere la guida dell'e allo stesso tempo avere un partner che porti capitale fresco per un nuovo stadio.

L'offerta è di quelle cui è impossibile dire 'no': si parla di 280 milioni per l'80% del capitale dell'Inter e 300 milioni per il 100%. Il magnate Thohir fa tremendamente sul serio ma Moratti per il momento "non ha in mente di cedere il club". Non c'è fretta, "si va avanti con calma", anche perché non c'è nessun ultimatum da parte degli indonesiani. L'offerta, dicevamo, è di quelle da prendere al volo ma il presidente nerazzurro non vuole vendere il suo gioiello: per ora è preferisce di gran lunga la cessione di un pacchetto di minoranza (20%-30%), destinato ad aumentare nel giro di un paio d'anni. Cessione finalizzata a recuperare risorse per la costruzione del nuovo stadio di proprietà. Un primo passo, in vista magari di sviluppi più clamorosi. "Stiamo verificando se esistono le condizioni per un accordo per la cessione da parte mia di una quota di minoranza del club - le parole di Moratti, riportate dal 'Corriere della Sera' - Non ci sono ultimatum, non ci sono scadenze fissate".