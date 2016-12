Psg, Leonardo squalificato 9 mesi per la spinta all'arbitro Castro

foto SportMediaset Correlati Leonardo litiga con Ibrahimovic 00:06 - Maxi sanzione per Leonardo, che è stato squalificato per 9 mesi dalla commissione disciplinare della Federazione francese. Il d.s. del Paris Saint-Germain paga la spinta rifilata all'arbitro Castro dopo la gara del 5 maggio scorso tra Psg e Valenciennes. Il brasiliano, che rischiava di essere fermato per un anno, potrà presentare ricorso. Inoltre, il club ha subìto una penalizzazione di tre punti (con la condizionale) per il prossimo campionato. - Maxi sanzione per, che è stato squalificato perdalla commissione disciplinare della Federazione francese. Il d.s. delpaga la spinta rifilata all'arbitrodopo la gara del 5 maggio scorso tra. Il brasiliano, che rischiava di essere fermato per un anno, potrà presentare ricorso. Inoltre, il club ha subìto una penalizzazione di tre punti (con la condizionale) per il prossimo campionato.

I fatti risalgono a inizio mese dopo la partita al Parco dei Principi tra Psg e Valenciennes, terminata 1-1. Un breve filmato aveva mostrato Leonardo dare una spallata all'arbitro Castro, portando la vicenda davanti alla Commissione disciplinare. Per quel gesto di stizza, il d.s. del Psg rischiava fino ad un anno di squalifica.



Leonardo era furioso per l'espulsione di Thiago Silva al 43', ma l'ex allenatore di Inter e Milan ha sempre negato che si trattasse di un gesto volontario: "E' il delegato prima di me, quello con l'auricolare nero, che mi blocca il cammino. E' lui che mi spinge verso l'arbitro - la sua difesa -. Sono io che vengo spinto e assalito. Non mi pare che l'arbitro abbia l'espressione di una persona aggredita. Non c'è stata alcuna violenza da parte mia. Volevo solo discutere".



IL COMUNICATO DEL PSG: "DECISIONE INFONDATA E SEVERA, FAREMO RICORSO"

"La direzione del Paris Saint-Germain prende atto della decisione della Commissione Disciplinare della Lfp di sospendere il direttore sportivo del club, Leonardo, per un periodo di nove mesi e di sanzionare il club con 3 punti di penalizzazione con la condizionale. Tenuto conto degli elementi presentati ai membri della Commissione disciplinare, il Psg ritiene questa decisione infondata ed estremamente severa. Di conseguenza, il Paris Saint-Germain, totalmente solidale col suo direttore sportivo, ha deciso di fare ricorso contro questa decisione".