Balotelli replica alle accuse del pentito: "Io non c'entro nulla"

11:07 - "Odio la droga, è una bugia incredibile. Non c'entro niente, non possono permettersi di mettermi in mezzo". Così Balotelli replica in conferenza stampa alle pesanti accuse di un pentito, secondo cui SuperMario avrebbe "spacciato droga per scherzo ". "Non capisco la gente, non so perché faccia così. Il Milan e il mio avvocato sono già al lavoro. Sono tornato in Italia contento per il Milan ma l'ambiente era un po' che non lo conoscevo".

"Capisco che non piaccio a tutti, ma non si deve esagerare - ha aggiunto Balotelli - Andare di nuovo dai pm? Ci sono stato una volta, ed è sembrato piuttosto un po' di spettacolo. Tornarci sarebbe esagerato...". SuperMario torna poi sul tema del razzismo: "Si dice che l'Italia lo sta combattendo, ma secondo me non si combatte più di tanto. Far decidere all'arbitro? Non sono gli altri a decidere cosa è per me insulto, solo io posso deciderlo". Poi su Allegri: "Se andasse via mi dispiacerebbe tanto tanto tanto".



Balotelli torna alla carica su Twitter. Questa volta nel mirino di SuperMario c'è il TG3 Campania. "Per me dovete chiudere la redazione il servizio di oggi su di me è orrendo le lacrime di mia madre le suderete se non vi scusate".