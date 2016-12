Milan, Mino Raiola: "Balotelli si fida di Allegri"

foto SportMediaset 16:00 - Il futuro di Allegri sulla panchina del Milan è ancora incerto, ma Mino Raiola promuove il tecnico toscano: "Non entro in questo discorso, riguarda Galliani e il presidente. Posso solo dire che ha fatto più che bene e che ha l'appoggio del gruppo". "Mario si sente bene con Allegri, ha fiducia in lui - ha aggiunto il manager di Balotelli -. E' ovvio che dica cosi: sa quello che ha, ma non sa quello che può arrivare". - Il futuro disulla panchina del Milan è ancora incerto, mapromuove il tecnico toscano: "Non entro in questo discorso, riguardae il presidente. Posso solo dire che ha fatto più che bene e che ha l'appoggio del gruppo". "- ha aggiunto il manager di-. E' ovvio che dica cosi: sa quello che ha, ma non sa quello che può arrivare".

Se le parole hanno un peso. Quelle di Raiola, solitamente, sono dei macigni. Il procuratore di Balotelli non lascia spazio ai dubbi nella sua analisi sulla questione allenatore in casa rossonera. Per Mino, Massimiliano Allegri ha la fiducia dello spogliatoio e in questa stagione ha lavorato bene. Nessun suggerimento alla società, per carità, solo una considerazione personale. "Chi comanda la squadra fa le sue scelte", precisa infatti il manager, che poi ha smentito le voci su un presunto taglio di ingaggio da parte di Ibrahimovic per tornare in Italia.



"Ibra resta al Paris Saint Germain. Mi vien da ridere, Zlatan non ha mai parlato di ingaggio, lui gioca e io penso al suo stipendio", ha tagliato corto Raiola, convinto che campioni simili ora siano proibitivi per la serie A. "Elkann la pensa diversamente? Elkann è famoso per queste cose", ha aggiunto sorridendo Raiola, confermando di aver preso la procura anche di Mbaye Niang e chiarendo poi che "Robinho resterà al Milan".