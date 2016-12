Napoli, Benitez: "Non vedo l'ora di cominciare"

foto SportMediaset Correlati Rafa è già nel presepe 10:42 - A pochi giorno dall'annuncio di Aurelio De Laurentiis, Rafa Benitez non sta più nella pelle. E attraverso un messaggio su Twitter si rivolge ai tifosi del Napoli: "Sono stato sopraffatto dai messaggi provenienti da tutti i tifosi del Napoli che abbiamo ricevuto, non vedo l'ora di iniziare" ha scritto il tecnico spagnolo . Nel frattempo continua il dialogo con il ds Riccardo Bigon per dare forma alla squadra che verrà. - A pochi giorno dall'annuncio dinon sta più nella pelle. E attraverso un messaggio su Twitter si rivolge ai tifosi del: "Sono stato sopraffatto dai messaggi provenienti da tutti i tifosi del Napoli che abbiamo ricevuto, non vedo l'ora di iniziare" ha scritto il tecnico spagnolo . Nel frattempo continua il dialogo con il ds Riccardo Bigon per dare forma alla squadra che verrà.

I primi tasselli da sistemare riguardano la difesa. In particolar modo i centrali: sul taccuino di Rafa sono cerchiati in rosso i nomi di Skrtel (in uscita, a costo zero, dal Liverpool) e Vermaelen (costo 10 milioni dall'Arsenal). Piace pure Astori. In mezzo al campo lo spagnolo ha fatto una richiesta specifica: Raul Meireles, ex Chelsea e ora in forza al Fenerbahce. C'è anche Lucas Leiva, brasiliano del Liverpool che Benitez ha già svezzato ad Anfield. In attacco, nel caso in cui partisse Cavani, sono già pronte le alternative: Dzeko, Leandro Damiao e Gomez (che Guardiola al Bayern non vuole più).