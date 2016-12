Maxi Lopez non paga l'affitto, ex padrone di casa chiede il sequestro del suo stipendio

foto SportMediaset 10:40 - Maxi Lopez rischia una riduzione dello stipendio nei prossimi mesi. L'attaccante della Samp è finito al centro di una diatriba legale con un suo vecchio padrone di casa. I fatti risalgono al 2009, quando l'argentino giocava nel Gremio. Il bomber non avrebbe pagato l'affitto, lasciando un debito di 35mila euro. Cifra per cui è stato denunciato in Brasile e per cui l'ex padrone di casa ha chiesto il sequestro del suo ingaggio.

Nel dettaglio, dopo la sentenza brasiliana, la vicenda ora è arrivata in Corte d'Appello a Genova. L'ex padrone di casa di Maxi Lopez ha deciso infatti di recuperare la somma dovuta a tutti i costi, rivolgendosi anche alla giustizia italiana per far valere le sue ragioni. E così l'avvocato Giacomo Falsetta ha chiesto che venisse sequestrata una parte dello stipendio che la società blucerchiata versa al giocatore. Per chiarire la questione è stata fissata un'udienza presso il Tribunale genovese per il 5 giugno.