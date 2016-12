Inter, Mazzarri in visita alla Pinetina

foto SportMediaset Correlati Inter, svolta indonesiana per Moratti 00:04 - Primo contatto con la realtà dell'Inter per Walter Mazzarri. Il nuovo allenatore nerazzurro ha pranzato a Milano con il presidente Massimo Moratti prima di una visita durata un paio di ore alla "Pinetina", centro di allenamento del club. Mazzarri era accompagnato dal dt Marco Branca, dal ds Piero Ausilio e dal team manager Ivan Cordoba, oltre che dai componenti del suo staff. La presentazione ufficiale avverrà il prossimo giovedì 6 giugno. - Primo contatto con la realtà dell'per. Il nuovo allenatore nerazzurro ha pranzato a Milano con il presidenteprima di una visita durata un paio di ore alla "Pinetina", centro di allenamento del club. Mazzarri era accompagnato dal dt, dal dse dal team manager Ivan Cordoba, oltre che dai componenti del suo staff. La presentazione ufficiale avverrà il prossimo giovedì 6 giugno.

Si è trattato di una visita in gran segreto, che ha di fatto dato il via alla nuova avventura interista di Mazzarri. Un primo passo verso il raduno, che dovrebbe essere fissato per l'8 luglio in vista del ritiro a Pinzolo dal 10 al 23 dello stesso mese.