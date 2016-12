Johan Cruijff critica il Barcellona: "Tito Vilanova è malato, va sostituito"

foto SportMediaset 15:38 - "Tito Vilanova dovrebbe pensare a guarire dalla malattia e non ad allenare il Barcellona". Questo è il pensiero dell'ex stella blaugrana, Johan Cruyff, che senza peli sulla lingua in un'intervista ha ribadito il suo pensiero: "Non ha tutte le forze per dirigere una squadra come il Barça e non ha l'esperienza di Guardiola. Mi sarei aspettato che durante la sua assenza - ha criticato Cruyff -, la dirigenza richiamasse Rijkaard o Guardiola". - "dovrebbe pensare a guarire dalla malattia e non ad allenare il". Questo è il pensiero dell'ex stella blaugrana,, che senza peli sulla lingua in un'intervista ha ribadito il suo pensiero: "Non ha tutte le forze per dirigere una squadra come il Barça e non ha l'esperienza di Guardiola. Mi sarei aspettato che durante la sua assenza - ha criticato Cruyff -, la dirigenza richiamasse Rijkaard o Guardiola".

"Vilanova - ha sostenuto senza imbarazzo in un'intervista con 'El mati de Catalunya Radio' - non ha ne' la forza ne' l'esperienza di Guardiola", che dell'olandese fu allievo. Inoltre, ha criticato la dirigenza del Barcellona perche' non lo ha sostituito durante l'assenza per malattia: "Mi sarei aspettato che in quei mesi richiamassero Pep o Rijkaard". Poi, senza alcun tatto, ha aggiunto: Vilanova va sostituito anche perche' "ha un problema enorme che e' la sua malattia, non ha tutte le forze". Sul giovane asso brasiliano, Cruyff ha sostenuto che "e' davvero un buon acquisto", ma ha avvertito che "non e' un calciatore a fare la squadra" ed e' curioso di vedere come si inserira' nel Barcellona. Infine, una battuta su Jose' Mourinho: "Se fai una battaglia con un giocatore e' per renderlo piu' forte - ha detto riferendosi al fatto di avere tolto la titolarita' a Casillas -. Non si fa un braccio di ferro per danneggiaRlo. Ha fatto un cattivo servizio al calciatore, a se' stesso e al club"