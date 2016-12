Inter: Moratti incontra l'indonesiano Thoir

foto SportMediaset Correlati Dopo Mazzarri arriva Bigon

11:51 - Dalle parole si è passati ai fatti. Nei giorni scorsi Massimo Moratti ha incontrato Erick Thohir, imprenditore indonesiano interessato a rilevare la maggioranza dell'Inter. Ed è proprio questo il nodo cruciale attorno a cui ruota tutta la trattativa: il presidente nerazzurro, in cerca di soci soprattutto per la costruzione del nuovo stadio, vorrebbe cedere una quota di minoranza, mentre il tycoon chiede almeno il 51%.

L'incontro, avvenuto all'inizio di questa settimana, è stato solo il primo passo concreto di una trattativa che potrebbe accelerare nei prossimi giorni. Thohir, giunto a Milano a inizio settimana, è ripartito nella tarda mattinata di martedì ma in Italia sono rimasti i suoi legali. Segno evidente che tra le parti i colloqui non sono certo finiti.



Il 43enne asiatico, imprenditore con interessi nei media e negli sport, è però intenzionato a entrare in società direttamente con una quota di maggioranza: almeno il 51%, ma non è affatto escluso che entro il 2015 possa acquistare il 100% del club. Massimo Moratti, però, in questo momento non ha alcuna intenzione di cedere la società. Ecco perché Thohir potrebbe entrare subito con una quota minoritaria, con la prospettiva di rilevare progressivamente la maggioranza nei prossimi due anni.