Milan, Adriano Galliani: "Giovedì incontro Silvio Berlusconi per Allegri"

foto SportMediaset 20:23 - Il futuro di Massimiliano Allegri e della panchina del Milan si deciderà il 30 maggio in un vertice tra il presidente Silvio Berlusconi e l'amministratore delegato, Adriano Galliani: "Ho parlato con lui - ha spiegato l'ad rossonero -. Adesso è in Sardegna ma giovedì dovrebbe arrivare. Con lui vedremo di trovare una soluzione che sarà il meglio possibile per il Milan". Sono 10 anni dalla finale di Champions con la Juve: "Ci ho pensato anche a Londra".

Sulla questione ha scherzato anche Barbara Berlusconi che non ha voluto lasciarsi andare a commenti sul prossimo allenatore: "Sono alla Biennale di Venezia per vedere l'arte, non per parlare di sport. Se mi chiedete che padiglione ho preferito tra quello dell'Italia e quello dell'Olanda, vi rispondo che mi sono piaciuti tutti e due".