I tifosi del ManCity comprano una pagina di giornale per ringraziare Mancini

L'addio è stato traumatico, ma l'affetto, quello no, non è stato cancellato. Dopo che Roberto Mancini aveva salutato i tifosi del Manchester City, comprando una pagina di giornale, gli stessi sostenitori dei Citizens hanno ricambiato allo stesso modo. E così sulla Gazzetta dello Sport è comparsa una pagina con una foto del Mancio e la dedica: "Grazie Mancini, per sempre uno di noi. Once a blue, always a blue. Manchester City Supporters".

I tifosi del City avrebbero comprato la pagina con una colletta, spendendo circa 7mila sterline, al cambio 8mila euro. L'idea sarebbe partita da Adam Keyworth, storico capo della tifoseria Sky Blues, che in pochi giorni è riuscito a raccogliere i soldi necessari e anche qualcosa di più, che è stata data in beneficenza. Insomma, tre anni che al City non dimenticheranno facilmente e non solo per la Premier vinta la scorsa stagione.