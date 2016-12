Gianfranco Zola, sogno infranto col Watford: Crystal Palace in Premier League

Se errare è umano ma perseverare è diabolico, l'ex romanista, Marco Cassetti, è il diavolo in persona. Il terzino italiano, dopo aver causato il rigore divenuto famoso nella semifinale di ritorno contro il Leicester, ha saputo ripetersi al minuto 105' della finale di Wembley contro il Crystal Palace, atterrando in area Wilfried Zaha, la stella della squadra di Holloway. Atto decisivo e conclusivo del sogno di Gianfranco Zola e di Giampaolo Pozzo che vedono sfumare la promozione in Premier League a pochi secondi dalla meta finale,con un incredibile salvataggio sulla linea di Ward sul tocco d'esterno di Forestieri.

Durante i novanta minuti regolamentari però il Crystal Palace ci ha provato di più e solo un grande Almunia, l'ex portiere dell'Arsenal, ha trascinato la sfida fino ai tempi supplementari con almeno tre interventi decisivi su Wilbraham e Garvan. Decisivo per l'esito finale, l'infortunio di Vydra, l'attaccante dell'Udinese autore di 20 gol in stagione con il Watford, uscito all'intervallo dopo un contrasto nell'unico tiro della sua partita. Il Crystal Palace torna in Premier League dopo otto anni, l'ultima volta fu nel 2005.