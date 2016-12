Mazzarri saluta Napoli: "Qui anni bellissimi"

foto SportMediaset 15:22 - "Al Napoli abbiamo fatto qualcosa di straordinario in questi anni. Sono scelte difficili. Mi si è stretto il cuore quando ho deciso di lasciare il club ma nella vita bisogna guardare avanti". Questo è il messaggio di Walter Mazzarri inviato ai tifosi azzurri attraverso i microfoni di Marte Sport Live. "Mando un saluto agli appassionati di Napoli per tutto l'affetto che mi hanno dato. Spero di aver ricambiato il loro amore". - "Alabbiamo fatto qualcosa di straordinario in questi anni. Sono scelte difficili. Mi si è stretto il cuore quando ho deciso di lasciare il club ma nella vita bisogna guardare avanti". Questo è il messaggio diinviato ai tifosi azzurri attraverso i microfoni di. "Mando unper tutto l'affetto che mi hanno dato. Spero di aver ricambiato il loro amore".

"Ci sono stati tanti momenti bellissimi, soprattutto in Europa. Ricordo l'esordio a Manchester con il City, la partita al San Paolo con il Bayern Monaco e la vittoria contro il Chelsea. Se Maggio avesse segnato il 4-1, avremmo anche passato il turno".



Mazzarri ripercorre i momenti più emozionanti del suo cammino col Napoli e si sofferma poi sul suo modulo di gioco: "Lo porto avanti da tanti anni e finché funziona, andrò avanti così". La Juventus ha vinto due scudetti con lo stesso sistema di gioco di mister Mazzarri, quel 3-5-2 che Walter adottava già ai tempi della Reggina quando Mesto e Modesto viaggiavano sulle fasce per mandare in rete Bianchi. "Possono poi esserci variazioni a gara in corso e l'ho fatto spesso nel corso di questo campionato".



Mazzarri non parla ancora della sua nuova squadra ma si dice fortemente emozionato per l'avventura all'Inter: "Per rispetto ai tifosi del Napoli non parlo ancora di questa mia nuova scelta".