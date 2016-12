Italia, Prandelli esclude Osvaldo dalla Confederations Cup

- E' cominciata con una grana la missioneper l'. Il ct azzurroha infatti deciso di non convocarein Brasile. Un'esclusione, però, non legata alloma alla mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione della Coppa Italia. Osvaldo non era convocato per l'amichevole con San Marino ed era squalificato per la gara di qualificazione mondiale con la Repubblica Ceca.

"Pablo Daniel Osvaldo - si legge nel comunicato della Federcalcio - non parteciperà alla Confederations Cup in Brasile con la Nazionale: lo ha deciso il ct Cesare Prandelli, d'intesa con la Figc, dopo aver valutato il comportamento del giocatore della Roma che domenica sera, dopo aver perso la finale di Tim Cup, ha disertato la cerimonia di premiazione senza il permesso della società".

Prandeli ha comunicato la sua decisione anche personalmente a Osvaldo. Il ct ha fatto del codice etico un punto irrinunciabile: dopo aver detto che avrebbe considerato la posizione di Osvaldo e aver rilevato che il tweet anti-Andreazzoli sarebbe stata un'aggravante, si è informato del suo gesto all'Olimpico. E ha tratto la conclusione che il rispetto della maglia e della squadra per la quale si gioca è imprescindibile, un valore al quale in azzurro non si può rinunciare. "Osvaldo? Voglio prendere un tempo di riflessione per capire meglio che è successo, poi ve lo comunicheremo. Non ho visto cosa è successo nel dettaglio. Voglio parlare anche con i dirigenti della Roma per capire il perché di tutto questo. "Il suo tweet? Non commento, dobbiamo avere una certa serietà", aveva detto prima di escludere il giocatore.

Chiuso il caso Osvaldo, Prandelli vuole pensare soprattutto al prossimo impegno in Sudamerica. "Pensiamo alla Repubblica Ceca, squadra insidiosa. Non dovremo pensare al Brasile. Le sensazioni sono buone. Abbiamo la determinazione giusta per iniziare questa avventura. Sappiamo che avremo molte difficoltà dopo una stagione così impegnativa, ma la maglia azzurra dà grandi motivazioni anche ai giocatori più stanchi".

"Esperimenti? Nessuno". "La violenza è un episodio grave come il razzismo". "Abbiamo iniziato un progetto tre anni fa con la certezza di affrontare le partite internazionali con una modalità diversa rispetto al campionato. Inseguiamo la qualità di gioco e dobbiamo cercare di aumentare i ritmi". "La maglia azzurra unisce: siamo tutti una squadra. Stiamo preparando una partita di qualificazione ai Mondiali, una Confederations Cup e ci sono anche dei ragazzi nuovi che vogliamo integrare nel gruppo. Siamo una squadra".

"Siamo lontani dal calcio tedesco e internazionale. Noi vediamo le partite in maniera diversa, siamo rimasti a tirare i sassi al pullman. Le partite a livello europe le vedi fino alla fine con gioia, le nostre no".

"Pirlo è un riferimento per tutti. E' una gioia vederla qua. Stanco? Ha grande motivazioni e voglia di fare. Le voci di mercato non influiranno sul suo rendimento". "Cerci? A me è piaciuto molto quest'anno. Nel Torino è sempre stato determinante. E' un attaccante aggiunto". "Sau è un buon giocatore e ci può fare molto comodo perché è duttile".