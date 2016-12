Roma, Andreazzoli: "Destro? Rifarei la stessa scelta". Osvaldo si infuria

- Tensione in casa Roma tradopo la sconfitta nella finale dicontro la. L'attaccante è stato escluso dalla formazione titolare dal tecnico che ha preferitoe ha spiegato: "Scelta tecnica che rifarei senza nessun dubbio". Il numero 9 è entrato al 30' della ripresa e poi al triplice fischio finale ha lasciato il campo in fretta e furia insultando l'allenatore. Osvaldo non ha partecipato alla premiazione.

"Quando perdi una partita come questa si può dire di tutto, ho già detto il mio pensiero sulla formazione iniziale, rifarei la stessa cosa senza nessun dubbio. Durante la gara abbiamo cercato di apportare delle modifiche,ci siamo riusciti parzialmente, siamo stati condizionati anche un po' da due ammonizioni prese nello stesso settore del campo da Balzaretti e Marquinho, ma al di là di questo abbiamo cercato di migliorare la situazione e ci siamo riusciti parzialmente, perché poi nel momento in cui la Lazio è andata in vantaggio abbiamo perso anche un po' di fisionomia che all'inizio del secondo tempo avevamo dimostrato e ci aveva fatto mettere le mani sulla gara", la spiegazione tattica di Andreazzoli.

Ci sono state poche azioni da gol: "Non è stata pericolosa nemmeno la Lazio, è stata una battaglia interpretata bene da entrambe nessuno voleva perdere ci siamo annullati a vicenda, non mi è piaciuta tecnicamente ma la voglia di darsi battaglia sì".

Quasi certamente Andreazzoli non sarà confermato sulla panchina della Roma: "Non penso al mio futuro, abbiamo tempo per parlare, il mio futuro è smaltire l'amarezza. Senz'altro, ho avuto la fortuna di lavorare con un gruppo di calciatori che ha fatto risultati importanti, eravamo alla ricerca di una ciliegina che non abbiamo trovato".