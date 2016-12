Benfica, il controtriplete: persa anche la finale di Coppa del Portogallo

campione di "sfiga". Finale di stagione amaro per leche hanno gettato al vento quanto fatto di buono in precedenza. Gli uomini dihanno perso 2-1 anche l'ultimo atto dellacontro il. Ecco il triplete delle sconfitte con il campionato sfuggito alla penultima gara nello scontro diretto contro ile l'persa al 93' per il gol di Ivanovic ().

Anche nella finale all'Estádio Nacional fatali i minuti fatali per il Benfica. La squadra di Lisbona, grande favorita, era passata addirittura in vantaggio al 30' con Gaitan prima di subire la rimonta del Vitoria nel giro di due minuti, tra il 79' e l'80', firmata Soudani e Ricardo Pereira. Questa volta la delusione non è arrivata nei minuti di recupero come successo per i gol di Kelvin (Porto) e del difensore dei Blues.

Eguagliato il record negativo di Bayer Leverkusen e Chelsea. Nel 2002 le Aspirine persero la Bundesliga all'ultima giornata subendo il sorpasso del Borussia Dortmund, la finale di Champions League contro il Real Madrid e l'ultimo atto della Coppa di Germania contro lo Schalke 04. I Blues, invece, nel 2008 arrivarono secondi in Premier dietro allo United che li sconfisse anche nella finale di Mosca di Champions. Per completare l'opera persero anche la Coppa di Lega contro il Tottenham.