Lazio, Vladimir Petkovic: "Orgoglioso dei miei giocatori"

- Dopo un finale di campionato in salita concluso col sorpasso della Roma in classifica,ha guidato laalla vittoria della: "Sono molto soddisfatto di questi ragazzi - ha dichiarato il tecnico -, meritavano questo successo. Sapevo che tutto il lavoro fatto quest'anno prima o poi sarebbe tornato". Un pensiero anche alla: "Non è facile perdere una finale del genere, mi dispiace per loro".

"Non siamo stati brillantissimi - ha ammesso Petkovic -, ma eravamo abbastanza concentrati per vincere. Alla fine ho avuto un po' paura perché non riuscivamo a sfruttare meglio i contropiedi, ma ora non è importante perché comunque abbiamo vinto". Con questa vittoria Petkovic si è garantito un futuro in biancoceleste: "Non sono lucido per fare un'analisi sul futuro, dobbiamo solo riposare e festeggiare. Per l'anno prossimo vedremo più avanti".

LOTITO: "HO PROMESSO RINFORZI"

Visibilmente soddisfatto il presidente della Lazio, Claudio Lotito: "Non entro nel mondo delle tifoserie, ma ho apprezzato la coreografia, che identifica il fatto che siamo la prima squadra della capitale ed oggi ancora di più. Questa squadra ha dimostrato di avere dei valori, anche di carattere morale e questo è importante, perché dobbiamo dare l’esempio ai giovani. Speriamo di poter dimostrare i nostri valori anche in Europa. Ho promesso che la squadra verrà rinforzata. Ho cercato di inculare alla squadra uno spirito di gruppo. Ho mandato la squadra a Norcia, ieri a Formello abbiamo vissuto una giornata in famiglia, di totale distensione: il nostro è un gruppo sereno"

LULIC: "AL POSTO GIUSTO, AL MOMENTO GIUSTO"

Il match winner della finale di Coppa Italia è stato il bosniaco Senad Lulic: "E' il gol più importante della mia carriera. Queste sono vittorie che non si dimenticano, soprattutto contro la Roma". Un gol anche un po' casuale: "Ho visto Candreva sulla fascia e mi sono trovato lì al momento giusto, è una cosa bellissima, indimenticabile. Lo dedico a mia moglie che è incinta".

HERNANES: "MOMENTO UNICO NELLA STORIA"

La vittoria con sofferenza ha esaltato il brasiliano Hernanes: "Questa vittoria è tanta roba. Da quando avevo 16 anni sogno di scrivere il mio nome nella storia. Sono contento di averlo fatto con quella della Lazio". Una rivincita per il centrocampista che nell'ultimo derby di campionato sbagliò un rigore: "Da quel giorno ho cominciato a pensare solo a questa finale. Dovevo riscattarmi e tutti eravamo troppo concentrati per non vincere questa partita".