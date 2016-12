Playoff Serie B: in finale Livorno ed Empoli

foto SportMediaset 23:14 - Sarà tra Livorno ed Empoli la finale dei playoff di Serie B che mette in palio la promozione in A. Gli amaranto hanno pareggiato nuovamente 1-1 contro il Brescia e sono passati grazie al miglior piazzamento in campionato. Rondinelle in vantaggio con Corvia (57') e riprese da Paulinho (66'). Saponara, invece, ha trascinato l'Empoli con una doppietta: 4-1 al Novara dopo l'1-1 dell'andata. In gol anche Tavano, Mchedlidze e Seferovic. - Sarà tra Livorno ed Empoli la finale dei playoff diche mette in palio la promozione in A. Gli amaranto hanno pareggiato nuovamente 1-1 contro il Brescia e sono passati grazie al miglior piazzamento in campionato.in vantaggio con(57') e riprese da(66')., invece, ha trascinato l'con una doppietta: 4-1 al Novara dopo l'1-1 dell'andata. In gol anche Tavano, Mchedlidze e Seferovic.

EMPOLI: SHOW DI SAPONARA L'Empoli approda alla finale dei playoff per la promozione in Serie A vincendo contro il Novara per 4-1 al 'Castellani'. Era sufficiente un pareggio alla squadra di Sarri per la qualificazione, ma la prestazione dei padroni di casa è stata superlativa. Al 18' pt Empoli in vantaggio con un pallonetto da 20 metri di Tavano, al 23' lo stesso Tavano si trasforma in assist man e serve Saponara che da pochi passi mette dentro. Il Novara accorcia le distanze con Seferovic al 37' con un bel diagonale di sinistro. I giochi sembrano riaperti, ma lo show di Saponara prosegue e al 25' il futuro milanista mette dentro su assist di Maccarone. Nel finale, al 47', Mchedlidze chiude i conti segnando il 4-1 dopo aver dribblato due avversari. Ora la finale per l'Empoli sarà il derby contro il Livorno.