Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Klopp: "Dante andava espulso"

Klopp analizza la partita facendo riferimento anche al resto della stagione, nella quale il Borussia è stato un grande protagonista: "Non ho visto il gol decisivo, è scaturito da una punizione e noi non eravamo disposti in modo corretto. A quel punto però era troppo tardi per reagire. Per noi è stata una stagione molto dura e si è visto dopo la mezz'ora della ripresa. Abbiamo perso ma questa sera abbiamo dimostrato che abbiamo meritato di arrivare fin qui, di giocarci questo importante trofeo. Forse non è la cosa più importante, ma deve comunque restare in noi questa consapevolezza".