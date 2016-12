Bayern Monaco, Heynckes: "Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale"

foto SportMediaset 00:45 - "Quello che abbiamo fatto, anche se la stagione non è ancora finita, è stato eccezionale". Jupp Heynckes elogia i suoi dopo il trionfo in Champions. "Ora festeggiamo, ce lo meritiamo ma poi vogliamo vincere anche la Coppa di Germania - ha aggiunto il tecnico del Bayern - Complimenti ai miei ragazzi, sono una squadra fantastica, non potevo chiedere di più. In tutta la storia della Bundesliga, nessuno è stato così costante a un livello così alto". - "Quello che abbiamo fatto, anche se la stagione non è ancora finita, è stato eccezionale".elogia i suoi dopo il trionfo in Champions. "Ora festeggiamo, ce lo meritiamo ma poi vogliamo vincere anche la Coppa di Germania - ha aggiunto il tecnico del- Complimenti ai miei ragazzi, sono una squadra fantastica, non potevo chiedere di più. In tutta la storia della Bundesliga, nessuno è stato così costante a un livello così alto".

"Nella prima mezz'ora non c'eravamo in campo, non eravamo in partita - ha proseguito il tecnico dei neo campioni d'Europa - Entrambe le squadre sentivano la pressione del momento ma per noi, che da tutti eravamo indicati come i favoriti, è stata ancora più difficile. Sono dovuto intervenire nell'intervallo per cambiare alcune cose. E ha funzionato".