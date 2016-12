Roma, Andreazzoli: "Voglio vincere ed entrare nella storia del club"

foto SportMediaset 22:14 - "Domani è una partita da tutto o niente. C'è in palio un trofeo molto importante e la possibilità di entrare in Europa, è un doppio traguardo. Voglio vincere ma non mi sento schiavo del risultato: la sconfitta non sarebbe un fallimento". Così il tecnico della Roma Andreazzoli alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio. "Posso passare alla storia di questa società, essere quello che ha vinto la decima coppa. Ci tengo moltissimo". - "Domani è una partita da tutto o niente. C'è in palio un trofeo molto importante e la possibilità di entrare in Europa, è un doppio traguardo. Voglio vincere ma non mi sento schiavo del risultato: la sconfitta non sarebbe un fallimento". Così il tecnico dellaalla vigilia della finale dicontro la"Posso passare alla storia di questa società, essere quello che ha vinto la decima coppa. Ci tengo moltissimo".

Andreazzoli vuole scrivere una pagina importante nella storia della Roma: in caso di successo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, la squadra giallorossa centrerebbe infatti la decima coccarda tricolore guadagnandosi anche l'accesso all'Europa League del prossimo anno. "Mi sento fortunato a partecipare in prima persona a un evento di tale importanza, me lo voglio godere - ha proseguito il tecnico - Non voglio pensare agli eventuali aspetti negativi, voglio concentrarmi solo su quelli positivi a prescindere dal risultato. E' chiaro che il risultato sarà importantissimo ma non credo possa penalizzare in qualsiasi maniera la nostra vita. Le aspettative di tutto l'ambiente erano di un certo tipo all'inizio dell'anno, poi la situazione si è un po' complicata. Ora parliamo comunque di una competizione che ha risonanza a livello mondiale e noi siamo protagonisti. La gara di domani può trasformare questa annata in una stagione esaltante".



Eventualità rigori? "Abbiamo contemplato anche questa opportunità come credo abbia fatto anche la Lazio. Ci siamo allenati, li abbiamo visti e verificati, per la lista ci sarà tempo, ma è una situazione che abbiamo considerato anche molto attentamente, come tutte le altre cose".



BURDISSO: "DISPIACIUTO PER LE MINACCE AI GIOCATORI DELLA LAZIO"

"Le minacce telefoniche subite da alcuni giocatori della Lazio? A me non è mai capitato e mi dispiace veramente". Questo il messaggio di solidarietà del difensore della Roma Nicolas Burdisso ai calciatori della Lazio minacciati per perdere la finale di Coppa Italia in programma domani allo stadio Olimpico. "Tutto quello che non riguarda lo spettacolo non deve succedere. Mi auguro di vedere una grande festa prima e dopo alla partita a prescindere dal risultato".