Verso Roma-Lazio, stadio Olimpico blindato per la finale di Coppa Italia

- Controlli 'random' in tutta la zona dell'. E' scattato da poche ore il piano di sicurezza disposto dallaper la finale diin programma domenica sera. Predisposti due maxi-schermi per i tifosi delle due squadre che non andranno allo stadio. A partire dalle 17 quelli giallorossi si riuniranno nel teatro' Tendastrisce' in via Perlasca, mentre i biancocelesti all'Eur, al teatro 'Atlantico".

Entrambe le strutture potranno ospitare circa 2mila tifosi. Saranno oltre duemila gli uomini delle forze dell'ordine impiegati per la sicurezza in vista del derby-finale di Coppa Italia. Oltre ai rinforzi di vari corpi delle forze dell'ordine in arrivo da tutta Italia, e' previsto il 'massiccio impegno di tutti i commissariati della Questura di Roma e delle provincia'. L'attenzione e' focalizzata soprattutto nel dopo partita quando, a partire dalla prima serata, durante i festeggiamenti migliaia di persone si riverseranno nella citta'.

Intanto continua la marcia di avvicinamento delle due squadre al derby che vale la Tim Cup. Da sciogliere gli ultimi dubbi di formazioni per Andreazzoli e Petkovic. In casa giallorossa Destro parte in leggero vantaggio sul collega di reparto Osvaldo, stesso discorso anche per Marquinho che potrebbe vincere il ballottaggio con Florenzi sull'out sinistro.

Sull'altra sponda del Tevere, preoccupano le condizioni di Dias. Il difensore ha un problema alla schiena che non dovrebbe tuttavia compromettere la sua presenza al centro della difesa nella sfida di domenica. In caso di forfait è pronto Cana. Migliorano invece le condizioni di Gonzalez che però difficilmente sarà in campo dal primo minuto. Petkovic dovrebbe preferirgli il promettente Onazi.

Roma e Lazio sono state sottoposte a controlli antidoping a sorpresa (sei giocatori a testa) da parte del Coni. Gli stessi controlli erano stati effettuati anche nella passata edizione della Coppa, in occasione della finale Juventus-Napoli.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Lobont; Marquinhos, Brudisso, Castan, Balzaretti; De Rossi, Bradley; Lamela, Totti, Marquinho; Destro. A disp.: Goicoechea, Svedkauskas, Piris, Torosidis, Taddei, Romagnoli, Perrotta, Florenzi, Dondò, Tachtsidis, Pjanic, Osvaldo, Nico Lopez. All. Anderazzoli.

Lazio (4-1-4-1): Marchetti, Konko, Biava, Dias, Radu; Ledesma; Candreva, Onazi, Hernanes, Lulic; Klose. A disp.: Bizzarri, Strakosha, Cana, Ciani, Stankevicius, Crecco, Pereirinha, Gonzalez, Mauri, Ederson, Floccari, Kozak. All. Petkovic.

Arbitro: Orsato