Finale di Champions, allarme terrorismo

foto SportMediaset 16:04 - Secondo quanto riporta il sito tedesco Spiegelonline,Joerg Ziercke, il presidente dell'Ufficio criminale tedesco, avrebbe messo in allerta i ministri dell'Interno federale e dei Laender per possibili attentati in Germania. Per questa ragione chi vedrà la finale di Champions League davanti a uno dei tanti maxischermi allestiti in diverse città tedesche, dovrà subire controlli per la sicurezza particolarmente approfonditi.

Si temono attentati di matrice islamica in occasione del raduno di persone che ci sarà in varie piazze della Germania per seguire Borussia-Bayern su maxischermo. Non è chiaro però quanto sia concreto il rischio di attacchi terroristici. Ziercke, in una riunione che sarebbe dovuta rimanere segreta, avrebbe detto di aver ricevuto "indicazioni da prendere seriamente".