Finale Coppa Italia: Petkovic avverte i suoi: "Se perdiamo stagione fallimentare"

foto SportMediaset 22:08 - Vladimir Petkovic vuole la Coppa Italia per dare un senso alla stagione della Lazio: "Questa vittoria vale tanto, se perdiamo il giudizio sull'annata sarebbe deludente". L'allenatore dei biancocelesti dice ancora: "La Roma non la temo. Se giochiamo da squadra sono sicuro che vinceremo la partita e raggiungeremo tre obiettivi: conquistare la Coppa, vincere un derby e qualificarci in Europa". I giocatori, intanto, minacciati per perdere.

L'allenatore serbo comunque non lega la vittoria in Coppa Italia al suo futuro alla Lazio: "Le valutazioni si fanno sempre alla fine, di sicuro un trofeo aiuterebbe a concludere la stagione nel migliore dei modi".



Tornando alla partita, Petkovic è contento "dell'atteggiamento che hanno tenuto i giocatori nel ritiro di Norcia: ho visto un gruppo molto compatto e concentrato per raggiungere l'obiettivo. Se giochiamo come sappiamo vinceremo e sarebbe anche il giusto premio per i giocatori, se lo meritano".



Per cercare di attenuare la tensione nella testa dei calciatori l'allenatore biancoceleste ha lavorato molto sugli aspetti psiologici di un derby e di una finale anche grazie all'ausilio di un mental coach "figura molto importante e con la quale mi trovo molto bene. Nel calcio sono tecniche ancora poco sviluppate ma molto utili" ha chiosato Petkovic. Per quanto riguarda la formazione l'unico dubbio riguarda Gonzalez: dovrebbe farcela ma si deciderà solo nelle ore precedenti al match.