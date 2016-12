Ancelotti esce allo scoperto: ""Leo sa che voglio andare al Real"

foto SportMediaset 17:32 - Carlo Ancelotti esce allo scoperto. Nell'ultima conferenza stampa stagionale del PSG, l'allenatore italiano ha esternato la sua voglia di cambiare aria: "Leonardo sa che la mia intenzione è quella di andare via. Non è una scelta di soldi ma personale. Ci siamo dati qualche giorno per pensarci". Anche se non l'ha menzionata, la meta del tecnico italiano è il Real Madrid. Ancelotti però apre anche a una terza via: "Senza accordi, resto al PSG" - Carlo Ancelotti esce allo scoperto. Nell'ultima conferenza stampa stagionale del, l'allenatore italiano ha esternato la sua voglia di cambiare aria: "sa che la mia intenzione è quella di andare via.. Ci siamo dati qualche giorno per pensarci". Anche se non l'ha menzionata, la meta del tecnico italiano è ilperò apre anche a una terza via: "Senza accordi, resto al PSG"

L'ex allenatore di Milan e Chelsea ha infatti un contratto con i parigini fino al 2014, quindi prima di accasarsi alla corte di Florentino Perez dovrà risolvere il legame con il PSG. Da Madrid hanno già fatto sapere di non essere disposti a pagare nessuna compenso per liberare Ancelotti, dopo le brutte esperienze con Pellegrini e Mourinho. Ad Ancelotti non resta quindi che discutere con Nasser al-Khelaïfi, proprietario dei francesi, i termini della risoluzione.