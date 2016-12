Capello: "Allegri da tenere, Mazzarri farà benissimo"

- A Londra per laè stato intercettato dal nostro Pepe Ferrario con cui ha fatto il punto sui temi più caldi del momento. A partire dal valzer delle panchine: "Su- dice - mi sono già esposto. Secondo me è un allenatore che ha fatto benissimo e dovrebbe rimanere, poi però sappiamo come ragionano i presidenti". Per quanto riguardaCapello è sicuro "che farà molto bene anche all'Inter".

"Mazzarri - dice ancora il ct della Russia - è un amico ed è un bravissimo tecnico. Ha fatto benissimo al Napoli e sono sicuro che farà altrettanto bene all'Inter", ripete.

Dal ballo degli allenatori è restata fuori la Juve, "l'unica squadra italiana che può forse competere con le grandi d'Europa - spiega -. I bianconeri si stanno attrezzando per essere ancora più forte". Intanto, però, la finale è tutta tedesca: "E' la finale più giusta tra quelle che soprattutto in semifinale hanno dimostrato di essere le più forti in Europa - chiarisce Capello -. Nello spirito del Dortmund si vede il lavoro di un allenatore emergente e molto interessante come Klopp".



E proprio Klopp ha praticamente chiuso l'esperienza di Mourinho al Real: "Non so - dice don Fabio -, e ripeto non so se l'errore di Mourinho sia stato non capire che al Real Madrid esiste il Madrid e solo il Madrid perché nella storia del Real c'è un giocatore, Di Stefano, e un presidente, Bernabeu: nessun altro può personalizzare o sovrapporsi al Madrid. E questo, se posso dare un consiglio ad Ancelotti nel caso in cui vada davvero ad allenare il Real, è il concetto che deve mettersi in testa".

Infine un accenno al suo futuro: "Ho sentito le voci che mi riguardano sul Psg - ammette - ma sono concentrato sulla mia esperienza con la Russia con sui stiamo preparando la partita con il Portogallo. Ritornare in un club? Mai dire mai".