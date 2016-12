Panchina Milan: incontro Berlusconi-Galliani rinviato al 30 maggio

- Il giallo sull'allenatore delper la prossima stagione è destinato a rimanere insoluto ancora per qualche giorno. Il vertice decisivo tra, inizialmente fissato per il 27, è stato rinviato al 30 maggio per impegni lavorativi del presidente del. Fino ad allora la posizione diresterà in stand-by con l'ad rossonero che proverà a convincere il patron alla riconferma del tecnico.

Nella sua confusione, la situazione è paradossalmente chiara. Silvio Berlusconi spinge per cambiare il tecnico e affidarsi a un uomo carismatico come Clarence Seedorf. Il nome dell'olandese però non convince né lo spogliatoio né Adriano Galliani, con l'appoggio della curva nella scelta di contestare l'eventuale affidamento all'ex numero 10 rossonero per la prossima stagione. Proprio la contestazione della curva ha ridato impulso ai tentativi di Galliani di convincere Berlusconi a tenere per un'altra stagione Massimiliano Allegri in panchina. Ma non è tutto.

Mentre la Roma aspetta la mossa del tecnico, il livornese per restare in rossonero ha avanzato delle richieste: in primis delle rassicurazioni di mercato per essere competitivi fin da subito e non alla costante rincorsa delle prime. In secondo luogo un rinnovo, almeno dimostrativo, di contratto. Il momento della verità sarà giovedì 30 maggio anziché lunedì 27, il vertice tra l'ad rossonero e Berlusconi è stato infatti spostato per impegni lavorativi del presidente.