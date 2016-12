Bayern contro la storia: è tutto come nel '97 quando vinse il Borussia

foto SportMediaset Correlati Le finali fratricide

I tifosi invadono Londra

Allarme terrorismo 20:04 - Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono arrivate a Londra e sono pronte per la finale di Champions. I due allenatori stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli (Heyknes sceglie Robben, Klopp dovrà fare a meno di Goetze) ma tutto potrebbe essere deciso dalle coincidenze: tanti risultati (vincitori dei massimi campionati europei, capocannoniere di Bundesliga e Hertha promosso) riportano al '97, anno in cui il Dortmund vinse la Champions contro la Juve. - Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono arrivate a Londra e sono pronte per la finale di. I due allenatori stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli (Heyknes sceglie, Klopp dovrà fare a meno di) ma tutto potrebbe essere deciso dalletanti risultati (vincitori dei massimi campionati europei, capocannoniere di Bundesliga e Hertha promosso) riportano al '97, anno in cui ilvinse la Champions contro la Juve.

COME NEL '97 Tantissime le coincidenze con il '97. Ben cinque dei massimi campionati europei sono stati vinti dalle stesse squadre: Bayern in Germania, Manchester United in Inghilterra, Juventus in Italia, Porto in Portogallo e Galatasaray in Turchia (in Spagna vinse il Real Madrid, quest'anno il Barcellona); anche in quell'anno l'Hertha Berlino fu promosso dalla cadetteria tedesca; il capocannoniere della Bundesliga è un giocatore del Bayer Leverkusen: nel '97 fu Kirsten, quest'anno Kiessling; le due edizioni precedenti del campionato tedesco furono vinte dal Borussia Dortmund; l'ultima gara di campionato dei gialloneri fu un 1-2 casalingo contro l'Hoffenheim e infine il vincitore della Coppa di Germania fu lo Stoccarda (che quest'anno è in finale, proprio contro il Bayern Monaco). Sembra proprio di essere tornati a 16 anni fa, quando i gialloneri vinsero 3-1 in finale di Champions contro la Juventus (e per ironia della sorte la finale fu giocata a Monaco)

FILOSOFIE CONTRO Bayern Monaco-Borussia Dortmund sarà la sfida tra due filosofie opporte: la nobiltà bavarese, che poggie la sua forza sulla potenza economica (quarta squadra più ricca al mondo con un fatturato di oltre 350 milioni di euro), contro la gioventù giallonera che, dopo aver rischiato il fallimento nel 2005, mette in campo la squadra più giovane di tutta la Champions con un'età media sotto i 25 anni.

QUI DORTMUND Klopp dovrà rinunciare a Mario Goetze, infortunatosi contro il Real Madrid nel ritorno della semifinale di Champions, e al suo posto ci dovrebbe essere Grosskreutz che è in vantaggio su Sahin. Se invece dovesse spuntarla il secondo verrebbe avanzato Gundogan sulla linea dei trequartisti. In difesa panchina per l'eroe della gara contro il Malaga, Santana: la coppia di centrali sarà Subotic-Hummels.

QUI MONACO Nessun dubbio di formazione per il Bayern Monaco: gli unici assenti sono i lungodegenti Kross e Badstuber. Il grande protagonista di questa stagione, Thomas Mueller, ha parlato della possibilità che si finisca ai rigori: "Non ci sono problemi, se dovessimo arrivare fino a lì non ce la faremo sotto" esorcizzando così la grande delusione dello scorso anno, quando i bavaresi persero la finale di Champions, giocata all'Allianz Arena, contro il Chelsea proprio dal dischetto.