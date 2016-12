Razzismo, Platini contro Balotelli: "Spetta all'arbitro sospendere la partita"

foto SportMediaset 21:17 - Il presidente dell'Uefa Michel Platini torna dell'argomento razzismo chiarendo che spetta all'arbitro fermare la partita: "E' compito del direttore di gara e non dei giocatori gestire quelle situazioni - ha spiegato il francese - Se un giocatore esce dal campo può essere sostituito, ma non voglio creare una situazione in cui i calciatori che magari sono stanchi o infortunati ne approfittano. Bisogna usare il buon senso". - Il presidente dell'Micheltorna dell'argomentochiarendo che spetta all'arbitro fermare la partita: "E' compito del direttore di gara e non dei giocatori gestire quelle situazioni - ha spiegato il francese - Se un giocatore esce dal campo può essere sostituito, ma non voglio creare una situazione in cui i calciatori che magari sono stanchi o infortunati ne approfittano.".

Le parole di Platini sono una risposta indiretta a Mario Balotelli, che ha più volte dichiarato che abbandonerà il campo al prossimo episodio di razzismo che lo coinvolgerà. La Uefa, inoltre, ha varato per la prossima stagione le linee guida in tema di episodi discriminatori: saranno puniti con almeno 10 gare di stop giocatori e allenatori che si macchiano di comportamenti razzisti, mentre per i tifosi si va dalla chiusura parziale dello stadio alla squalifica del campo con multa di 50mila euro.