Inter, Cambiasso: "Normale cambiare allenatore senza risultati"

foto SportMediaset 16:06 - "I cambi di allenatore sono conseguenza di risultati che non arrivano. Da quando c'è il calcio i primi a saltare sono gli allenatori, indipendentemente dalle società, a parte il caso dello United". Alla presentazione del ritiro estivo di Pinzolo, Cambiasso di fatto saluta Stramaccioni. "Ancora non sappiamo se ci sarà un nuovo allenatore, ma non credo sia una difficoltà questa. Che messaggio mando al tecnico? Lo faccio in privato non in pubblico".

Sulla stagione: "Non c'è molto da dire, è andata male, non all'altezza di quel che chiede la storia della società - ha aggiunto Cambiasso - Ormai è finita con il dolore di aver vissuto una stagione così, ci sono stati anche momenti di felicità ma non si può vivere nel passato, sia nelle gioie sia nel dolore. I tifosi? Il tifoso è puro, non è preoccupato dai cambiamenti di giocatori o allenatori, il tifoso è l'Inter, va al di là dei nomi, non va dietro a Cambiasso o Alvarez (anche lui presente), va dietro a una maglia".