De Rossi ai tifosi prima di Roma-Lazio: "Lasciate a casa le armi"

foto SportMediaset

13:42

- "Non c'è bisogno di ricordare quanto accaduto in passato. Ilsarà una bella festa, sicuramente più grande per chi vincerà, ma sono sicuro che ci sarà maturità da parte di noi giocatori". Sono queste le parole diin visita alin vista del derby contro lain finale di. Il centrocampista invita i tifosi a lasciare a casa le armi e a venire allo stadio solo per fare il tifo.