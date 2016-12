Milan, spiraglio per Allegri. Ma la Roma mette fretta

- Il tempo, i tifosi e la burocrazia calcistica come alleati di. Ilè in attesa di conoscere il proprio futuro in panchina e lo saprà dopo il rientro dida Mosca. Per lunedì, infatti, è fissato l'incontro tra il presidente rossonero e, a sua volta di ritorno da Wembley. L'ad sta continuando a lavorare per la riconferma di Allegri e la mancanza del patentino perè un aiuto importante.

La situazione per il momento è in stand-by ma decisamente chiara. Silvio Berlusconi sta prendendo tempo anche se convinto della bontà della soluzione Clarence Seedorf. La posizione netta dei tifosi lo ha fatto rallentare, così come il lavoro di convincimento di Adriano Galliani. Un altro fattore importante riguarda il corso online da allenatore che Seedorf sta seguendo dal Brasile: dopo la Figc, anche la Uefa ha mostrato delle perplessità sul riconoscimento. Tutto questo gioca a favore della riconferma di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, il quale non ha fretta o quanto meno, non ne ha troppa.

A Roma, infatti, la pazienza sta per finire. La dirigenza giallorossa dopo la finale di Coppa Italia vorrà una risposta, nella speranza che si concluda nel migliore dei modi per non avere una piazza in subbuglio. L'ultimatum è stato fissato per lunedì, per il tecnico è pronto un triennale che con i bonus arriverebbe a sfiorare i 3 milioni di euro l'anno. Nella stessa giornata, con Galliani di ritorno da Londra e Berlusconi da Mosca, è previsto l'incontro decisivo in sede al Milan.