Michel Platini: "La Juventus ha 29 scudetti"

- Sarà pure un bianconero doc, ma pergli scudetti dellasono "solo" 29. Da presidente della UEFA non poteva dire altrimenti, ma Le Roi ha motivato le sue parole: "Capisco i tifosi che non vogliono perdere quei due scudetti - ha dichiarato -, ma poi c'è la giustizia e ci sono regole che li hanno tolti.punta sempre sul 31? Il conto giusto ce l'ha la Federcalcio, conta solo quello, non quello che pensa Andrea Agnelli".

A parte la questione sul conteggio dei titoli, Michel Platini - in un'intervista a Sky Sport - ha parlato molto bene della società Juventus. "Non è facile far uscire un personaggio più meritevole di altri da un collettivo come quello bianconero. Agnelli sta facendo un buon lavoro, così come chi ha scelto Conte e quelli che hanno costruito la squadra". Una frecciatina invece è diretta ad Antonio Conte: "Una volta le stelle erano i giocatori, adesso invece si parla solo dell'allenatore. Questo non va bene. Conte è importante, ma sono i giocatori che fanno vincere le partite".

Infine un commento anche sulla questione razzismo: "L'Italia è come tutti i Paesi, non è razzista. Poi ci sono delle persone stupide che sono difficili da gestire, specialmente in mezzo a 80mila persone. Quello che ha fatto Rocchi in Milan-Roma è stato di buonsenso. La sospensione della partita a me va molto bene e per questo faccio i complimenti all'arbitro".