La Uefa si schiera contro il razzismo: norme più severe

La Roma contro i razzisti: "Non sono nostri tifosi" 15:58 - Gli ultimi episodi di razzismo negli stadi (in particolare italiani) hanno spinto la Uefa a prendere posizione. Il massimo organismo continentale ha dettato le linee guida per la prossima stagione per sanzionare gli episodi discriminatori: almeno 10 gare di stop per giocatori e allenatori che si macchiano di comportamenti razzisti, mentre per i tifosi si va dalla chiusura parziale dello stadio alla squalifica del campo con multa di 50mila euro. - Gli ultimi episodi di(in particolare italiani) hanno spinto la Uefa a prendere posizione. Il massimo organismo continentale ha dettato le linee guida per la prossima stagione per sanzionare gli episodi discriminatori: almenoper giocatori e allenatori che si macchiano di comportamenti razzisti, mentre per isi va dalla chiusura parziale dello stadio alla squalifica del campo con multa di 50mila euro.

Aumentate anche le sanzioni nei confronti di chi non rispetta l'arbitro: diventano tre le giornate di squalifica per insulti ai fischetti (prima erano due) e quindici i turni di stop per chi aggredisce fisicamente il direttore di gara (prima erano dieci).