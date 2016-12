La Uefa: "Dal 2016 chi vince l'Europa League va in Champions"

foto SportMediaset 21:37 - Sarà l'Olympiastadion di Berlino a ospitare la finale di Champions League 2015. Lo ha annunciato il segretario generale dell'Uefa Gianni Infantino. Per la capitale tedesca, che nel 2006 è stata teatro del trionfo dell'Italia ai Mondiali, si tratta di una prima volta. L'ultimo atto dell'Europa League 2015 si terrà invece a Varsavia, in Polonia. L'anno prossimo le due finali si giocheranno rispettivamente a Lisbona e allo Juventus Stadium di Torino. - Sarà l'Olympiastadion dia ospitare la finale di2015. Lo ha annunciato il segretario generale dell'Uefa Gianni Infantino. Per la capitale tedesca, che nel 2006 è stata teatro del trionfo dell'Italia ai Mondiali, si tratta di una prima volta. L'ultimo atto dell'2015 si terrà invece a, in Polonia. L'anno prossimo le due finali si giocheranno rispettivamente a Lisbona e allo Juventus Stadium di Torino.

Nel 1993, 1997 e 2012 la finale di Champions League si è giocata a Monaco, nel 2004 a Gelsenkirchen. Dal canto suo la Polonia non ha mai messo in scena una grande finale europea, ma il National Stadium di Varsavia ha ospitato l'incontro di apertura di Euro 2012 tra Polonia e Grecia. La Uefa ha anche annunciato che a partire dalla stagione 2015/16 il vincitore dell'Europa League avrà un posto assicurato nell'edizione successiva della Champions League: la decisione sarà annunciata in occasione del Congresso annuale dell'Uefa in programma venerdì.