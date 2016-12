Il Genoa pianga Don Gallo, il "prete di strada"

- E' morto a Genova, il "prete di strada" fondatore della comunità di. Sempre in prima linea vicino ai poveri e agli emarginati, il sacerdote si è spento dopo una lunga malattia. Era un grande tifoso del. "Se ne è andato uno di noi. Caro don, quanto ti piaceva incontrare quei 'ragazzi' col sangue rosso e blu come il tuo", si legge in un ricordo commosso sul sito del

Il prete genovese è deceduto nella sua Genova, proprio nella comunità da lui fondata intorno agli anni '70 per dare conforto e aiuto ai più bisognosi, agli emarginati, agli ultimi. Scrittore, teologo, cantante, accanito sostenitore dei diritti degli omosessuali e dei transgender, promotore della liceità delle droghe leggere, don Andrea è stato un "sacerdote anarchico", spesso scomodo per la Chiesa, e contemporaneamente un grande leader spirituale e politico. Grande anche la sua passione per il Genoa calcio.



IL RICORDO DEL GENOA

"Il Gallo e il Grifone, una storia che parte da lontano. Pionieri in campi diversi. La storia di una fede nella buona e cattiva sorte, perché solo chi soffre impara ad amare. Caro don, quanto ti piaceva incontrare quei “ragazzi” col sangue rosso e blu come il tuo. Quelli che venivano al ristorante “A’ Lanterna” e, tra un brindisi e un discorso, conducevi da un piatto con gli spaghetti a un coro con le chitarre. La tavola, la musica. Il tuo Genoa. Sotto un arcobaleno di emozioni, sentimenti di popolo, forza aggregante. Era ottobre l’ultima volta in cui ti eri affacciato a Pegli, per la messa in suffragio dei dieci anni di Fabrizio. Nella cappella affrescata, avevi perforato i cuori con l’omelia, prima di un “andate in pace” sulle note dell’inno. Le cene con Claudio e Fabrizio, col Gasp e Ballardini. Ti era venuto a trovare pochi giorni fa, il mister e, mettendo in piazza un sorriso tirato, gli avevi raccontato delle preghiere dette, allungando una benedizione per la salvezza. E come eri felice quando, al Porto Antico, ti avevano dato la maglia per gli 80 anni. La stessa felicità di quando varcavi i cancelli del ‘Signorini’, toh, Gianluca, un altro dei tuoi ragazzi, in compagnia di Andrea. Eri come un bambino al luna park: “Siete un esempio per i più giovani, non dimenticatevelo” dicevi serio ai giocatori nello spogliatoio. Un privilegio consentito a pochi, prima di prendere sotto braccio Rossi, per trasmettergli il Vangelo rossoblù. Quel pugno di comandamenti".