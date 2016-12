Inter, Moratti: "Mazzarri non ha firmato"

10:01

non ha ancora voluto fare chiarezza su chi sarà il prossimo allenatore dell'. "Mazzarri ha firmato? Si era sparsa questa voce ma non è vera", ha detto il presidente nerazzurro. Che è rimasto diplomatico anche su Stramaccioni: "Non c'è nessuna comunicazione su Stramaccioni. So che non sta bene, quindi è giusto che sia rimasto tranquillo". Infine l'ipotesi di un ritorno di Mancini. "Nel calcio tutto è un'ipotesi...".