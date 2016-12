Alex Del Piero: "Brava Juve. Per la gara scudetto non ho trovato il biglietto"

foto SportMediaset Correlati Higuain si avvicina alla Juventus 22:41 - Alex Del Piero rinnova i complimenti alla 'sua' Juve: "Ho seguito i miei ex compagni dall'Australia, sono molto felice per il bis scudetto, hanno fatto una grande impresa, sono stati fantastici", ha detto a Torino a margine dell'inaugurazione della sua mostra fotografica. Poi una frecciatina alla società: "Non sono riuscito ad andare allo stadio per la partita scudetto, non ho trovato il biglietto, ho telefonato ma i telefoni erano tutti spenti...". rinnova i complimenti alla 'sua': "Ho seguito i miei ex compagni dall'Australia, sono molto felice per il bis scudetto, hanno fatto una grande impresa, sono stati fantastici", ha detto a Torino a margine dell'inaugurazione della sua mostra fotografica. Poi una frecciatina alla società: "Non sono riuscito ad andare allo stadio per la partita scudetto, non ho trovato il biglietto, ho telefonato ma i telefoni erano tutti spenti...".

"Non so quanto manchi alla Juve per colmare il gap con le grandi d'Europa - ha proseguito Del Piero, reduce dalla prima stagione in Australia con la maglia del Sydney FC - Per vincere una competizione come la Champions League servono non solo grandi giocatori e una grande società, ma anche una chimica diversa. Basta vedere il Borussia Dortmund, che a un minuto dalla fine era eliminato, ci vogliono altri fattori. Confermo, anche dall'Australia si ha la sensazione che il calcio italiano si sia impoverito, che altri ci abbiano superato. Ma il calcio fa parte di questa nazione, mi auguro che troveremo il nuovo Del Piero, il nuovo Totti. Quale calciatore mi assomiglia adesso? Ma no, ora hanno tutti le creste...".



Per quanto riguarda la mostra, intitolata 'Giochiamo ancora', mostra fotografica ispirata all'omonimo libro pubblicato l'anno scorso, raccoglie scatti che ripercorrono la vita sportiva del campione e anche momenti privati. Da San Vendemiano, dove l'ex capitano bianconero è nato, a Sydney. "Abbiamo scelto cinque fotografie per capitolo per esprimere un percorso che seguisse le emozioni che ho voluto trasmettere nel libro", ha raccontato Del Piero.