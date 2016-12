Fiorentina, cori contro Milan e Berlusconi all'ultimo allenamento

- Continuano le polemiche tra. Dopo le dichiarazioni incrociate di("Noi terzi sul campo") e("eravamo a -10 e abbiamo finito a +2, numeri non opinioni"), durante l'ultima seduta dei viola al Franchi, i tifosi presenti hanno intonato cori contro il Milan: presi di mira. In campo, i giocatori hanno festeggiato l'approdo in Europa con la scrittasulle maglie.

Iltra le due squadre è nato durante la stagione, che ha visto protagoniste le due squadre in lotta per raggiungere il terzo posto e quindi la qualificazione in Champions League:hanno scaldato l'ambiente che si è poi incendiato dopo l'ultima giornata di campionato nel quale ilha superato in classifica la Fiorentina a 3' dalla fine grazie alla vittoria a Siena maturata solo negli ultimi minuti. Già nelle notte di domenica alcuni sostenitori dei toscani hanno insultato i giocatori rossoneri mentre stavano per prendere il treno per tornare a Milano, con Balotelli e Robinho che sono quasi arrivati alle mani con i tifosi.