La Roma si schiera contro i razzisti: "Quelli non sono nostri tifosi"

foto SportMediaset Correlati Buu a Balo, chiusa la curva della Roma

17:35

- La Roma non ci sta. Dopo laper i cori razzisti nella partita contro il Napoli, la società giallorossa attacca: "La Roma non considera i responsabili di tali fatti come suoi tifosi. Le azioni di questo gruppo ristretto sono detestabili e" comunica la società in una nota "Lavoreremo con le forze dell'ordine per identificare e bandire i responsabili dallo stadio"