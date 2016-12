Juve: 2 anni e 6 mesi per Carrera

foto SportMediaset Correlati Le foto dello schianto

La carriera 13:21 - Massimo Carrera, ex calciatore dell'Atalanta e attuale collaboratore di Antonio Conte (allenatore della Juve), è stato condannato martedì a Bergamo a 2 anni e 6 mesi per duplice omicidio colposo a causa di un incidente avvenuto la notte di Capodanno 2011 lungo l'autostrada A4, tra Dalmine e Bergamo. Nello scontro morirono due ragazze di 23 anni. La sentenza è arrivata martedì mattina al processo in rito abbreviato. ex calciatoree attuale collaboratore di(allenatore della), è stato condannato martedì a Bergamo a 2 anni e 6 mesi per duplice omicidio colposo a causa di un incidente avvenuto la notte di Capodanno 2011 lungo l'autostrada A4, tra. Nello scontro morirono due ragazze di 23 anni. La sentenza è arrivata martedì mattina al processo in rito abbreviato.

Il p.m. Monia Di Marco aveva chiesto per Carrera 3 anni e 4 mesi. Un secondo automobilista coinvolto, Paolo Braggino, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi (la richiesta era stata di 2 anni e 8 mesi), mentre il terzo, Paolo Bertacchini, che aveva rinunciato all'abbreviato, è stato rinviato a giudizio. Nell'incidente morirono Chiara Varani, di Monasterolo del Castello (Bergamo), e Patrizia Paninforni, di San Giovanni Bianco (Bergamo).