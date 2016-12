Inter, Moratti: "L'era di Stramaccioni non è finita, ma stiamo valutando"

resta appeso a un filo,è ancora indeciso sulla riconferma del tecnico. Stando almeno a quanto dice il presidente dell'Inter: "Non ho cambiato idea su Stramaccioni, la sua era non è finita. Ma stiamo valutando e riflettendo su cosa sia meglio fare per il bene del club". Il numero uno nerazzurro dice e non dice, un colpo al cerchio e uno alla botte, ma l'esonero dell'allenatore appare praticamente certo.

Il primo candidato per la successione è Mazzarri: "Sono tutti bravi ma poi devono allenare l'Inter che è una cosa diversa". Tanti i dubbi su Stramaccioni: "Da una parte c'è il talento di un ragazzo che avrà successo, dall'altra c'è questa situazione".

Il presidente in mattinata ha incontrato alcuni delegati asiatici: colloquio che è servito a pianificare l'ingresso in società di nuovi investitori. Nel primo pomeriggio in sede si è tenuto un incontro, durato circa due ore e concluso intorno alle 15.30, tra Moratti e gli altri dirigenti per decidere il destino della panchina nerazzurra. Nessuna indiscrezione è per ora trapelata sull'esito della riunione. Intanto mercoledì pomeriggio Stramaccioni non allenerà la squadra alla ripresa a causa di un attacco influenzale.